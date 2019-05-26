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وفد صينى يزور "ايتيدا" لبحث التعاون بمجال الذكاء الصناعى و 5G

الأحد، 26 مايو 2019 07:24 م
وفد صينى يزور "ايتيدا" لبحث التعاون بمجال الذكاء الصناعى و 5G الدكتور حسام عثمان
كتبت: هبة السيد
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قال الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"، إن الهيئة التقت وفد من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية فى مقر الهيئة اليوم، للتنسيق والتعاون فى العديد من الملفات المختلفة، وذلك فى إطار المتابعة على زيارة وفد الوزارة الأخير للعاصمة الصينية بكين أبريل الماضى.

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نعمل على تحديد أوجه التعاون فى مجالات مختلفة مثل البنية التحتية و الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة والجيل الخامس والبحث والتطوير وانترنت الأشياء".

وكان وفد رفيع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شارك فى المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمى في إطار القمة الثانية "لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى" الذي عقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25 الى 27 أبريل الجاري بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك.

 


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