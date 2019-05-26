سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية إيران فى مرمى نيران المتشددين مجددا بسبب لقاء سيناتور أمريكى

الأحد، 26 مايو 2019 02:13 م
وزير خارجية إيران فى مرمى نيران المتشددين مجددا بسبب لقاء سيناتور أمريكى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أصبح وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف مجددا فى مرمى نيران المتشددين بعد أن كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن لقاء جمعه بالسيناتور الأمريكى ديان فينشتاين خلال رحلته إلى نيويورك الشهر الماضي.

 

وكتبت صحيفة "افتاب يزد" على صدر صفحتها "مصائب المحادثات مع السيناتور الأمريكى"، وقالت أن اللقاء كان له رد فعل حاد من جانب الأصوليين، ودافعت الصحيفة عن الوزير وكتبت أن اللقاء كان حوار وليس مفاوضات.

 

وأضافت الصحيفة، أن الحوار مع المجتمع المدنى الأمريكى من الممكن أن يجهض خطوات المجموعة B الأمريكية (مجموعة الصقور الأمريكية بولتون وبومبيو).

 

ونقلت عن الأكاديمى والمحلل السياسىحسن بهشتى بور الذى قال أن إجراء محادثات مع مسئولى وقادة البلدان تختلف كليا عن المحادثات مع المسئولين غير الحكوميين والمخبة والنشطاء المدنيين، معتبرا أن هذه اللقاءات قد تكون قادرة على التأثير على الرأى العام.

 

الأمر استدعى اصدار الخارجية الإيرانية بيانا قالت فيه إن المحادثات مع السيناتور الأمريكى كانت عادية ولم تتضمن أي مفاوضات.

 

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية "منذ أكثر من عقدين، تجري مناقشات مع سياسيين أمريكيين غير حكوميين بينهم أعضاء في الكونجرس لتوضيح وتفسير سياسات الجمهورية الإسلامية".

 

وقالت تقارير أمريكية الأسبوع الماضى أن رقم هاتف جواد ظريف شوهد فى هاتف السيناتور فينشتاين، وأيد مكتب السيناتور اللقاء وقال أنه أجرى محادثات مع ظريف حيث دعاه لعشاء عمل، وان اللقاء تم بمعرفة وزارة الخارجية الأمريكية.

 

لكن اقدام السيناتور الأمريكى كان محل نقد وزير الخارجية الأمريكي الذى لوح بمعاقبة السيناتور خلال مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

التوتر الأمريكى- الإيرانى يتصاعد.. إيران ردا على نشر 1500 جندى أمريكى: بوسعنا إغراق حاملات طائرات أمريكية.. ووزير الخارجية يستبعد حلا دبلوماسيا.. وصقر واشنطن يكشف معلومات استخباراتية حول تهديدات طهران

خامنئى يراوغ داخليًا وخارجيًا.. مرشد إيران يتنصل من مسئولية الاتفاق النووى وينتقد روحانى ووزير خارجيته.. طهران تقلص جبهات الصراع وتكلف قنوات سرية بتهدئة التوتر مع الخليج.. والحرس الثورى يهدد: "يدنا على الزناد"

بين اللاحرب واللاسلم تصعيد إيرانى–أمريكى مستمر.. إيران ترسل قطع حربية للمياه الدولية.. قائد الأسطول: تنفیذا لأوامر قائد القوات المسلحة وللحفاظ على مصالحنا وأمن الملاحة.. وواشنطن: لا نسعى للحرب بل لتغيير سلوكها

قيود الرئيس فى إيران.. بالتزامن مع ذكرى الفوز بولاية ثانية روحانى يطالب بصلاحيات أوسع تماثل زمان الحرب.. ألقى بالكرة فى ملعب المرشد ليحمله مسئولية الانهيار الاقتصادى.. وأوروبا تكشر عن أنيابها:لا نخاف تهديداتك

رسائل قوية تبعثها القمة العربية والخليجية المرتقبة نهاية مايو المقبل.. تحالف عربى فى مواجهة اعتداءات إيران بالخليج.. تعميق عزلة نظام طهران أمام اصطفاف خليجى.. خسارة إيرانية فى حرب أمريكية محتملة أبرز نتائجها

مؤشرات النزاع الأمريكى - الإيرانى تنخفض.. إيران لا تريد الحرب ووزير خارجيتها يؤكد: لا أحد يتوهم بمواجهتنا.. مندوبها بالأمم المتحدة ينفى تركيب صواريخ باليستية بالخليج.. ويتهم الأمريكيين بعمل على تأجيج الأوضاع

محمد جواد ظريف

ايران

المتشددين

السيناتور الأمريكى ديان فينشتاين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة