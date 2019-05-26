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لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية..

نيفين جامع: "تنمية المشروعات" يقدم كافة الدعم للشباب المبتكر

الأحد، 26 مايو 2019 03:34 م
نيفين جامع: "تنمية المشروعات" يقدم كافة الدعم للشباب المبتكر نيفين جامع
كتب إسلام سعيد
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شهدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر احتفالية إعلان نتائج مسابقة "مفتاح مشروعك" والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بهدف تشجيع الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية لها جدوى اقتصادية بمراكز الشباب، وقد حضر الاحتفالية لفيف من قيادات الوزارة وجهاز تنمية المشروعات والشباب الفائز فى المسابقة أصحاب أفكار المشروعات التى تم اختيارها فى المرحلة النهائية.

وأكدت نيفين جامع فى كلمتها خلال الحفل على الاهتمام الكبير الذى يوليه جهاز تنمية المشروعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال تمشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أن الجهاز يقدم كافة أنواع الدعم المالى وغير المالى  (الفنى والتسويقى والتدريبي) للنهوض بهذه المشروعات خاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الابتكارية والابداعية.

كما أشادت بالمجهودات الكبيرة التى قامت بها الوزارة وباهتمام الدكتور أشرف صبحى بقضايا تشغيل الشباب وإتاحة فرص عديدة ومتنوعة للتشغيل خاصة من خلال مراكز الشباب، موضحة أن الجهاز سيستكمل تقديم كافة أنواع الدعم للمشروعات التى فازت فى مسابقة (مفتاح مشروعك)، مشيرة إلى أن الجهاز سيشارك فى تمويل هذه المشروعات بما يصل إلى 100 ألف جنيه لكل مشروع فائز، بإجمالى حوالى 8.1 مليون جنيه للفائزين.

وبلغ عدد المشروعات الفائزة فى المسابقة 81 مشروعاً بواقع 3 مشروعات بكل محافظة من محافظات الجمهورية، ومرت المسابقة بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هى مرحلة مطابقة الأفكار المبدئية المقدمة للمشروعات وأصحابها من الشباب بمعايير القبول، وأسفرت عن قبول كافة الأفكار التى يمكن تنفيذها وتصلح كمشروع صغير وأصحابهم من الشباب، تلاها معسكرات تدريبية للمقبولين عن كيفية توليد الأفكار والمفاضلة بين تلك الأفكار والتأكيد على قابلية الفكرة للتنفيذ وإعداد نموذج عمل Business Model لفكرة المشروع ورفع مهارات العرض والتقديم لإمكانية عرض الفكرة، وبنهاية تلك المرحلة من التدريبات تم اختيار أفضل 20 مشروع بكل محافظة.

أما المرحلة الثانية فبدأت بمعسكر تدريبى تضمن دورات تدريبية وجلسات توجيه ومشورة عن كيفية إعداد خطة عمل للمشروع واختيار مكان مناسب للمشروع بأحد مراكز الشباب التى تصلح لتنفيذ فكرة المشروع، وتم اختيار المشروعات الفائزة من خلال لجان تحكيم بكافة المحافظات تكونت من خبراء من الجهاز والوزارة والجامعة الواقعة فى المحافظة، وتم تطبيق معايير اختيار المشروعات التى تتسم بالابتكارية أو القيمة المضافة وملائمتها لمركز الشباب والجدوى المالية للمشروع.

وتم تسليم الشباب الفائزين شهادات تقدير للفوز فى المسابقة، وتتنوع المشروعات الفائزة بين تصنيع مستلزمات طبية، ملابس جاهزة، انتاج زيوت نباتية، مفروشات، تعبئة وتغليف، ألعاب تعليمية، مركز تأهيل ذوى القدرات الخاصة، حضانة تعليمية، تفصيل وتطريز، مزرعة للزراعات المائية بدون تربة، صناعة منظفات، إنتاج فطر الماشروم، مشغولات جلد طبيعي.


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