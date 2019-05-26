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نائب بالجمهورى الأمريكى: واشنطن جادة فى التصدي للنفوذ الإيرانى

الأحد، 26 مايو 2019 10:11 ص
نائب بالجمهورى الأمريكى: واشنطن جادة فى التصدي للنفوذ الإيرانى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أكد النائب الجمهورى الأمريكى، بيتر كينج أن الإدارة الأمريكية جادة فى مسألة التصدى للنفوذ الإيرانى بالشرق الأوسط.
وقال كينج - فى تصريحات نقلها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأحد "إن إيران دولة راعية للإرهاب .. ونحن نستطيع إضعافها إلى درجة تقييد موارد تمويلها" .. معربا عن اعتقاده بأن ما يفعله الرئيس دونالد ترامب سيؤدى إلى تقليل مخاطر نشوب الحرب والتصدى لتهديدات طهران.
ورحب النائب الجمهوري بدراسة مقترح إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى المنطقة لإظهار مدى جدية ترامب فى التصدي لإيران.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الأول الجمعة إرسال 1500 جندى إلى الشرق الأوسط، واصفة القرار بأنه يهدف إلى تعزيز الدفاعات في وجه إيران.


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