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مياه القليوبية تقرر صرف مكافأة شهر للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأحد، 26 مايو 2019 03:50 م
مياه القليوبية تقرر صرف مكافأة شهر للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قرر المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، صرف مكافأة عيد الفطر المبارك لعام 2019 للعاملين بالشركة كسلفة من تقييم الأداء للعام المالى 2018/2019، ويعتبر هو الشهر الثالث على التوالي.

وأكد "مجاهد" فى بيان صحفي، أنه سيتم صرف شهر مكافأة للعاملين بالشركة المتواجدين على رأس العمل خلال شهر مايو 2019، سواء "الدائمين – المتعاقدين – المعارين لداخل الشركة – المنتدبين داخل الشركة – قارئ / محصل بالعمولة – المستدعيين للقوات المسلحة"، على أن يتم الصرف على أساسى 30 يونيه 2016.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه سيتم صرف مكافأة 200 جنيه للعاملين بأجر نظير عمل، كما يخصم 3 أيام لصالح صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة من أجر الاشتراك من المشتركين بالصندوق.

 


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