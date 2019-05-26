مياه البحر الأحمر: 11 مليون جنيه لإحلال وتجديد خزان تكديس القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد لخزان تكديس مياه الشرب سعة 10 الاف م3 و الخاص بمدينة القصير بالإضافة إلى تجديد عنبر حقن الكلور بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه.

وأضاف صديق فى بيان له أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى لضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين بالاضافة إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التى تتخذها الشركة لمراقبة جودة المياه حيث يقوم فريق الإدارة العامه للمعامل بإجراء كافه التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

كذلك بالاضافة إلى الإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.



خزان تكديس القصير (1)



خزان تكديس القصير (2)