من هو بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى؟

كتبت رباب فتحى

لم يمر سوى يومين على إعلان تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، على موعد استقالتها حتى بدأ سباق شرس على خلافتها، وأرجحت استطلاعات الرأى أن وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، هو المرشح الأوفر حظا لخلافتها.



1- ألكسندر دى بوريس جونسون ولد فى 19 يونيو 1964 فى نيويورك وهو من أصول شركسية.



2- نائب فى حزب المحافظين وكان يعمل صحفيا فى مجلة سبكتاتور وصحيفة التايمز والتليجراف.



3- انتخب عمدة لمدينة لندن عام 2008 وعين وزيرا للخارجية البريطانية فى 13 يوليو عام 2016.



4- استطلاعات الرأى تصفه بأنه المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.



5- تعهد بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى مهما كان الثمن قبل 31 أكتوبر حتى وإن كان من دون صفقة.



6- عرف بتصريحاته المثيرة للجدل، ووصف المنتقبات بأنهن أشبه بـ"صناديق البريد" و"لصوص البنوك".ز