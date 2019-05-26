سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

منظمة خريجى الأزهر: جماعات التطرف تستغل أحكام الإسلام لخدمة أغراضها المشبوهة

الأحد، 26 مايو 2019 01:48 م
منظمة خريجى الأزهر: جماعات التطرف تستغل أحكام الإسلام لخدمة أغراضها المشبوهة جانب من لمحاضرة التى نظمها فرع المنظمة فى كينيا
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أكد  فيصل العامودى، أمين عام فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن جماعات الفكر المتطرف تعمل على استغلال الأحكام والتعاليم الإسلامية لخدمة أغراضها المشبوهة والمنحرفة ولبث سمومها الخبيثة والمتطرفة رغبة فى تضليل العباد وفرض سيطرتهم على المجتمعات.
 
جاء ذلك خلال المحاضرة التى نظمها فرع المنظمة فى كينيا - مومباسا بعنوان "العالم بحاجة إلى التعليم الإسلامى غير المشوه" بمدرسة السبق الإسلامية بمدينة مالندى، التى حضرها ما يزيد عن 200 شخص. 
 
شدد المحُاضر على أن علماء المسلمين يقع على عاتقهم فرض مجابهة جماعات الفكر المتطرف وبيان جوهر الإسلام الحقيقي وأحكامه السمحة بوسطيتها واعتدالها المعهود،  مؤكداً على أن خريجي الأزهر فى كينيا يبذلون العرق والجهد فى هذا السياق لبيان صحيح الدين وفقاً للمنهج الأزهرى الوسطى المعتدل الذى يدعو إلى نبذ العنف والتطرف وإحلال قيم السلام والتعايش السلمى وهى مهمة كبرى يتصدى لها الأزهر وعلماؤه بكل قوة.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة الحادية عشرة".. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية.. وترد على أوهام المتطرفين فى «الخلافة»

أفكار فى مواجهة التطرف.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. الحاكمية.. حجة جماعات الإرهابيين الباطلة وسيف التكفير على رقاب المسلمين

أفكار فى مواجهة التطرف.. الرد على شبهات المتطرفين فى "الجهاد" .. كتيب للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر يشرح "حقيقة الجهاد فى الإسلام وضوابطه".. ويؤكد: ما تقوم به الجماعات الحركية تحت زعم الدعوة ليس منها فى شىء

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

أفكار فى مواجهة التطرف.. "الرد على كتاب السؤالات النيجيرية لأنس النشوان" سلسلة للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر للتصدى لحروب تشويه الإسلام.. وعصمة الدم واستهداف الآمنين والتكفير أبرز القضايا

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا: نثق بدور مصر فى القضاء على الإرهاب

نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر: نعتبر الأفارقة صعايدة مصر

أكبر منظمة عالمية تضم 201 دولة ترفع تصنيف مصر.. التعاون الاقتصادى والتنمية: تحسن مناخ الاستثمار يسهم فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.. وسحر نصر: رفع التصنيف يعزز مبادرات التمويل فى المشروعات القومية

كينيا

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

مدرسة السبق الإسلامية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة