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مناطق فى جسمك لا تتجاهلها عند فحص سرطان الجلد.. تحت الثدى وبين أصابع القدم

الأحد، 26 مايو 2019 06:30 م
مناطق فى جسمك لا تتجاهلها عند فحص سرطان الجلد.. تحت الثدى وبين أصابع القدم سرطان الجلد - ارشيفية
كتبت إيناس البنا
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سرطان الجلد هو أكثر أشكال السرطان شيوعًا ولكنه أيضًا أكثر الأنواع التي يمكن الوقاية منها وعلاجه إذا تم اكتشافه مبكرًا، لذا يعد الفحص الشهري الشامل هو أفضل دفاع لك ضد سرطان الجلد وسرطانات الميلانوما الأكثر خطورة.

 

كيفية إجراء الفحص

وفقًا لتقرير الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية "aad" من الناحية المثالية، فإن أفضل أوقات إجراء الفحص الذاتى عندما تكون عاريًا، مثلا قبل أو بعد الاستحمام، يمكن للفحوصات شهرية للجلد بحيث المبكرة اكتشاف أى تغيرات في وقت مبكر.

1. بين أصابع القدم
1. بين أصابع القدم

 

1. بين أصابع القدم

من الشائع تجاهل منطقة بين أصابع القدمين تمامًا عند إجراء فحص ذاتي لسرطان الجلد، ولكن يحذر الأطباء من ظهور أى بقع قرنية أو لؤلؤية أو متقشرة أو تقرحات لا تلتئم حول الأصابع، فقد تكون علامة على وجود سرطان جلدي غير سرطاني.

 

2. الجفون والحواجب

يجب ألا تتجاهل الجفون والحواجب عند فحص سرطان الجلد، لأن الجفون واحدة من أكثر المواقع شيوعًا لسرطان الجلد غير الملانى، خاصة الجفن السفلي، لذا إذا اكتشفت كتلًا أو نتوءات تنزف أو لا تزول أو احمرار للعين لا تستجيب للأدوية أو فقدان غير محدد للرموش يجب الاتصال بالطبيب.

2. الجفون والحواجب
2. الجفون والحواجب

 

3. تحت أظافر الأصابع

أظافر الأصابع من أبرز الأماكن التى توضح سرطان الجلد، بالنسبة للورم الميلانيني يبحث الفحص عن وجود خط داكن على الظفر، وسواد الجلد بجانب الظفر، وأي بقع تبدو كدمات دون أي صدمة معروفة ولا تنمو مع الظفر.

تحت الثدى
تحت الثدى

 

4. تحت الثدى

من المحتمل أن تظهر بثور فى المنطقة أسفل الثدى وقد تكون مؤلمة والتى يمكن أن تكون علامة من علامات سرطان الجلد، عند الفحص سيبحث الطيب عن اى شامات جديدة أو متغيرة وبثور ملونة باللون الوردي أو الجلد أو نتوءات حادة.

 


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اظافر الاصابع

الورم الميلانيني

بثور


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