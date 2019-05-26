مقتل عامل فى مشاجرة بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه ، فى مشاجرة مساء اليوم الأحد بمنطقة الوراق، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل عامل نتيجة إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض ، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.