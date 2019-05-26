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مقتل عامل فى مشاجرة بالوراق

الأحد، 26 مايو 2019 10:33 م
مقتل عامل فى مشاجرة بالوراق جثه_أرشفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى عامل مصرعه ، فى مشاجرة مساء اليوم الأحد بمنطقة الوراق، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل عامل نتيجة إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض ، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

 


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