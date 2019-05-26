مع استمرار انتخاب أعضائه.. 10 حقائق ومعلومات مهمة عن البرلمان الأوروبى

كتبت ريم عبد الحميد

بدأت يوم الخميس الماضى انتخابات البرلمان الأوروبى فى دول الاتحاد الأوروبى، وتستمر حتى اليوم الأحد. وتأتى هذه الانتخابات فى الوقت الذى تشهد فيه الكتلة الأوروبية تحديات صعبة بعد فوضى بريكست المستمرة منذ أكثر من عامين، ناهيك عن صعود اليمين الشعبوى الذى يدعو إلى تفكيك الاتحاد.. وفيما يلى أهم 10 معلومات وحقائق عن البرلمان الأوروبى

1- تأسس البرلمان الأوروبى فى 10 سبتمبر 1952، ولم يكن بشكل الحالى

2- كان جميعة استشارية مكونة من 78 برلمانى من دول الاتحاد، ولم يكن له سلطة تشريعية.

3- فى عام 1979، تم انتخاب أعضاء البرلمان بصورة مباشرة لأول مرة، وعقدت أولى جلساته فى 11 يوليو 1979

4- يمثل البرلمان الأوروبى مع مجلس الاتحاد الأوروبى السلطة التشريعية للكتلة

5- من بين سبع مؤسسات كبرى للاتحاد الأوروبى، يعد البرلمان الكتلة الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر

6- يقسم مقاعد البرلمان الأوروبى البالغ عددها 751 بين الدول الأعضاء الـ 28 بناء حسب عدد سكان كل دولة.

7- تملك ألمانيا أكبر عدد من المقاعد 96 مقعدا بينما تملك كل من قبرص ومالطا وإستونيا ولوكسمبرج أقل عدد من المقاعد بـ 6 مقاعد لكل منها

8- لا يقوم البرلمان بالبدء فى وضع تشريعات، لكنه يجب أن يوافق على جميع القوانين

9- يلعب البرلمان الأوروبى دورا رئيسيا فى اختيار المفوضية الأوروبية، فيجب أن يوافق على رئيسها وأعضائها

10- الكتلة الأكبر حاليا فى البرلمان الأوروبى منذ عام 2014 هى حزب الشعب الأوروبى ويجمع مجموعة من أحزاب يمين الوسط من كافة أنحاء الاتحاد.