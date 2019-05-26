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مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل 4 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة

الأحد، 26 مايو 2019 10:34 ص
مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل 4 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة مصر للطيران
كتبت ــ رحاب نبيل
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تسير شركة مصر للطيران 16 رحلة جوية  علي مدار الـ24 ساعة، لنقل أكثر من 4 آلاف معتمر إلي الممكلة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
 
وقالت مصادر مطلعة، إنه من المقرر أن تسيير الشركة 16 رحلة جوية تقلع جميعها من مبني الرحلات الموسمية بالمطار، بحيث تقلع 8 رحلات جوية الي مطار جدة الدولي و8 رحلات الي مطار المدينة المنورة، لسفر 4 آلاف و160 معتمرا، وذلك ضمن الجسر الجوي للشركة لنقل المعتمرين إلي الأراضي المقدسة.
 
يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددت وزارة السياحة للعام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقي الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.
 

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مصر للطيران

الأراضي المقدسة

مناسك العمرة


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