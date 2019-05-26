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مصر تشارك فى الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة ببروكسل

الأحد، 26 مايو 2019 02:46 م
مصر تشارك فى الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة ببروكسل الطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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استمرارً لسياسة الحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكل الأطراف والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة بالقارة السمراء يتوجه الدكتور محمد موسى عمران ـ وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر فى المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة AREI ـ إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمبادرة والمقرر عقده خلال الفترة من 27  إلى 30 مايو الجارى.

أوضح الدكتور عمران أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعرض التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات مبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI) التى تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عرض المشروعات التى تطابق المعايير الخاصة بالمبادرة لاعتمادها، وسيتم عقد عدد من الإجتماعات مع نقاط الإتصال الإقليمية بالإتحاد الأوروبى ،

ومن المقرر أيضاً ان يتم خلال الإجتماعات التحضير للاجتماع الوزارى الذى سيعقد على هامش منتدى الطاقة فى غينيا كوناكرى، والتحضير لمجلس الإدارة الاستثنائى لمبادرة لـ AREI المقرر عقدهما فى يونيو القادم .

وجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل اللجنة الفنية للمبادرة من نقاط الاتصال للدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة (5 نقاط اتصال وهم مصر، غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد)، بالإضافة الى ممثل عن كل من مفوضية الاتحاد الافريقى ومفوضية الاتحاد الأوروبى وفرنسا، ليكون العدد الإجمالى 8 بخلاف ممثلى وحدة التنفيذ المستقلة (IDU)، كما عرضت مصر إمكانية المساهمة بعدد 2 خبير للمشاركة فى اعمل اللجنة على نفقة الوزارة وذلك فى حالة اذا كان حجم العمل المطلوب من اللجنة كبير بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة، وقد رحب السيد رئيس جمهورية غينيا والحضور بهذا العرض المصري.

ويجدر بالأذكر ايضاً أن مصر كانت داعمة للمبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI منذ إطلاقها فى عام 2015 فى باريس وحتى اليوم وذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية ولن تدخر أية جهد للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام.


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