مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حريق بمخبز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بإنفجار أسطوانة بوتاجاز بمخبز سياحى بقرية الديدامون.

ونتج عن ذلك مصرع كل من "عبد المنعم على عوض" 75 عاما، "ومحمود محمد حسن قمحاوى" 15 عاما و"أكرم محمد عبد المنعم" 16 عاما و"محمد إسماعيل محمد إبراهيم 14" عاما وإصابة 5 أخرون بحروق من الدرجات الثلاثة، تم نقلهم لمستشفى ههيا للحروق.

فيما كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى محمد كمال بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.