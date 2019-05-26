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مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حريق بمخبز بالشرقية

الأحد، 26 مايو 2019 02:46 م
مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حريق بمخبز بالشرقية انفجار - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بإنفجار أسطوانة بوتاجاز بمخبز سياحى بقرية الديدامون.

ونتج عن ذلك مصرع كل من "عبد المنعم على عوض" 75 عاما، "ومحمود محمد حسن قمحاوى" 15 عاما و"أكرم محمد عبد المنعم" 16 عاما و"محمد إسماعيل محمد إبراهيم 14" عاما وإصابة 5 أخرون بحروق من الدرجات الثلاثة، تم نقلهم لمستشفى ههيا للحروق.

فيما كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى محمد كمال بسرعة صرف التعويضات لحالات الوفاة والمصابين.


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انفجار اسطوانة بوتاجاز بمخبز سياحى

قرية الديدامون

الشرقية

مستشفى ههيا للحروق


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