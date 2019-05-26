مصرع فتاة بعد تناولها أقراص سوس القمح بمركز الغنايم بسبب خلافات مع أشقائها

أسيوط- هيثم البدرى

لقت فتاة مصرعها بعد تناولها أقراص سوس القمح السامة بسبب مشكلات أسرية وخلافات بينها وبين أشقائها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغنايم المركزى.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم يفيد وصول "نجلاء. ف. م" 23 سنة من قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم جثة هامدة إلى مسشفى الغنايم المركزى وبالتحريات تبين أن السبب خلافات بينها وبين أشقائها، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين تناولها لأقراص سوس القمح السامة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار احمد عبد الفتاح وكيل النائب العام بمركز الغنايم بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعي وتشريح الجثة.