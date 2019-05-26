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مصرع شخصين فى حادث إنقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الأحد، 26 مايو 2019 11:09 م
مصرع شخصين فى حادث إنقلاب سيارة بصحراوى البحيرة حادث تصادم -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى شخصين مصرعهما فى حادث إنقلاب سيارة بمنطقة  النوبارية التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة.
 
تلقى اللواء مجدي القمري ، مدير أمن البحيرة ، اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة غرب النوباريه بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية دائرة المركز ، وتم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى النوبارية المركزى، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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