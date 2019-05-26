مصرع شخصين فى حادث إنقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصين مصرعهما فى حادث إنقلاب سيارة بمنطقة النوبارية التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري ، مدير أمن البحيرة ، اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة غرب النوباريه بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية دائرة المركز ، وتم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى النوبارية المركزى، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.