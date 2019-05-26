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مريض يناشد "الصحة" توفير علاجه بعد وقف التأمين الصحى صرفه بأسوان

الأحد، 26 مايو 2019 03:00 ص
مريض يناشد "الصحة" توفير علاجه بعد وقف التأمين الصحى صرفه بأسوان صورة خطاب المريض
أسوان – عبد الله صلاح
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ناشد أحد المواطنين بمحافظة أسوان، وزارة الصحة، بتوفير العلاج الخاص به بعد إجرائه عملية زرع كلى، ووقف التأمين الصحى لصرف العلاج وإعطائه بديل عنه.

قال السيد على عبد القادر حسن، 66 سنة، بالمعاش، من قرية غرب أسوان، إنه أجرى عملية زرع كلى خلال عام 2012 ، وكتب الطبيب له علاج خاص بنقص المناعة اسمه "Noral"، ومنذ ذلك الوقت وهو يداوم على هذا العلاج ويصرفه من التأمين الصحى نظراً لارتفاع سعر الدواء خارج التأمين الصحى، إلا أنه فوجئ خلال الشهر الماضى، بوقف صرف هذا العلاج وإعطاءه البديل له.

وأضاف المواطن الأسوانى، لـ"اليوم السابع"، أنه عرض هذا الدواء البديل على الطبيب المعالج له الذى أجرى له العملية، فحذره تماماً من تناول هذا الدواء البديل لأنه غير مطابق – على حد قوله - والاكتفاء فقط بتناول الدواء الأصلى الذى كتبه له بعد العملية، مشيراً إلى أنه بعد وقف صرف الدواء الأصلى من التأمين الصحى يضطر لشرائه من خارج صيدليات التأمين الصحى، وهو ما يكبده نحو 1400 جنيه شهرياً للعبوتين اللازمتين خلال الشهر.

وأشار السيد على، إلى أنه ناشد وزيرة الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى، من خلال خطابات مرسلة للقاهرة، بضرورة التدخل وإعادة صرف الدواء المذكور له، نظراً لخطورة البديل على صحته، ولعدم قدرته المادية على تحمل صرف العلاج من خارج التأمين الصحى.

 

صورة بطاقة المريض
صورة بطاقة المريض

 

خطاب التأمين الصحى
خطاب التأمين الصحى

 

خطاب وزارة الصحة
خطاب وزارة الصحة

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وزاره الصحه

التامين الصحى

مواطن اسوانى

زرع كلى

اسوان


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