مركز اليقظة الدوائية يحذر 8 فئات من شرب عرق السوس: يسبب آثار جانبية حادة

كتب وليد عبد السلام

حذر مركز اليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة 8 فئات من شرب عرق السوق فى رمضان وغير رمضان مؤكدة أنه له أثار جانبية حادة مؤكدا أن شربه بكميات كبيرة لأكثر من 4 أسابيع أو بكميات أصغر على المدى الطويل لما له من أثار جانبية على الصحة العامة .

وقال مركز اليقطة الدوائية بوزارة الصحة إن عرق السوس من المشروبات الرمضانية والتى يتناولها البعض فى الأيام العادية ويكثر تداولة فى المناطق الشعبية، ويكون آمنا عند تناولة فى الظروف العادية بكميات صغيرة على فترات متباعدة.

وأضاف مركز اليقظة الدوائية أنه يجب على بعض الفئات الحرص الشديد وتوخى الحذر من تناول عرق السوس وهم السيدات المرضعات والحوامل وكذلك الذين يتناولون عقار الوارفارين والذين يعانون من نقص البوتاسيوم فى الدم ومن يعانى من اضطرابات جنسية ومرضى الكلى وضغط الدم والقلب.