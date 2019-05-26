محافظ قنا انشاء امتداد مبنى اورام قنا بتكلفة 80 مليون جنيه

قنا - وائل محمد

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، انه تم إسناد انشاء امتداد مبنى أورام قنا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة الي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 80 مليون و 98 الف جنيه للأعمال الانشائية .

وأوضح المحافظ، ان الامتداد الجديد لمركز أورام قنا، يقع علي مساحة إجمالية 3 آلاف متر مربع، سيضم "أجهزة العلاج الاشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الاشعة المقطعية البوزيتروني"، بالإضافة الي مكاتب ادارية وقاعات اجتماعات وتدريب .

وأكد الهجان، حرص المحافظة علي تقديم خدمة طبية مميزة للمرضي، لافتا إلي أن مركز علاج الأورام ساعد كثيرا في التيسير علي أبناء قنا من معاناة التنقل خارج المحافظة لتلقي العلاج.