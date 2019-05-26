محافظ شمال سيناء يكرم أوئل بطولة الجمهورية من طلبة المدرسة الفكرية

شمال سيناء - محمد حسين

كرم اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، طلبة التربية الفكرية الحاصلين على مراكز متقدمه فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الخاصة بالإسكندرية، فى احتفال نظمته المحافظة بالديوان العام، شارك فيه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزة كمال مدير التربية الخاصة بتعليم شمال سيناء ، وقلدهم الميداليات وقدم لهم شهادة التقدير.

وقدم المحافظ التهنئة للفائزين مؤكدا استمرار دعم نجاح كل طالب على أرض المحافظة .

والمكرمون هم عبد الله أحمد شبانه، لحصوله على الميدالية الذهبية فى مسابقة رفع الجلة ، الطالبة أمانى عبد الله، لحصولها على الميدالية البرونزية فى رفع الجلة، الطالب حمدى سالم حمدي، لحصوله على الميدالية الفضية فى الجرى لمسافة 100متر، والطالبة مروة على حسن، لحصولها على الميدالية البرونزية فى الجرى لمسافة 100متر.



محافظ شمال سيناء يكرم أبطال ألعاب القوى



محافظ شمال سيناء يكرم أبطال ألعاب القوى



محافظ شمال سيناء يكرم أبطال ألعاب القوى



محافظ شمال سيناء يكرم أبطال ألعاب القوى