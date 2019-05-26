محافظ القليوبية: إزالة 60 حالة تعدى على أراضى زراعيه وأملاك دولة

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بضرورة وأهمية تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيدا لهيبة الدولة.

وفى هذا السياق، قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بعمل حملات مكبرة بالتنسيق والتعاون مع، الإدارة الزراعية والرى والصرف وحماية الأراضي، وبتأمين بقوة من الشرطة، وأسفرت عن إزالة 60 حالة تعدى على أملاك الرى والصرف وأملاك الدولة وأراضى زراعية بمدن بنها وطوخ والخانكة وحى غرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب بإجمالى مساحة 1034 م2.

كما تم استرداد، مساحة 9 قيراط بمدن بنها وطوخ من أملاك الدولة، بالإضافة إلى تحرير 142 محضر إشغال بمدن بنها وطوخ وشبين القناطر والخصوص والخانكة وحى شرق.

وأكد محافظ القليوبية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدى لظاهرة التعدى على الأرض الزراعية وإزالة جميع التعديات والمخالفات فورا وتكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وتفعيل قرار الاستعانة بوحدات التدخل السريع لإزالة تلك التعديات، مناشدا أهالى المحافظة بضرورة احترام القانون واحترام املاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم التعدى عليها.



































