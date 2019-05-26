مجهولون يسرقون مشغولات ذهبية و15 ألف جنيه من شقة فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

سرق مجهولين مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة بالطالبية، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الشقة تقيم بها ربة منزل وابنتها، تسلل إليها مجهولين، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ 15 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لتحديد هوية مرتكبي الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.