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مباحث الخانكة تلقى القبض على عامل أثناء قيادته سيارة مسروقة من الجيزة

الأحد، 26 مايو 2019 11:55 ص
مباحث الخانكة تلقى القبض على عامل أثناء قيادته سيارة مسروقة من الجيزة متهم - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث مركز الخانكة القبض على عامل فى جراج، أثناء قيادته سيارة مسروقة من أحد جراجات منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتحفظت على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
كان العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، قد تلقى إخطارا بضبط السيارة (ط و 2578) ماركة مرسيدس "نبيتى اللون" موديل 2000، يقودها المدعو "السيد. ا. ا"، 25 سنة، عامل فى جراج ومقيم فى ملوى بالمنيا، وبالكشف عن السيارة برقمى الشاسية والموتور تبين أنها مُبلّغ بسرقتها بالمحضر 6362 لسنة 2019 جنح قسم بولاق الدكرور.
 
وبمواجهة قائد السيارة بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه واقعة سرقة السيارة، واستيلائه عليها من جراج سيارات فى بولاق الدكرور بالجيزة، فحُرر المحضر رقم 9298 جنح مركز الخانكة لسنة 2019، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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