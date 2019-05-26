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ماذا حققت الدولة للنهوض بالتعليم خلال العام المالى الحالى 18/2019؟ اعرف الإجابة

الأحد، 26 مايو 2019 12:00 ص
ماذا حققت الدولة للنهوض بالتعليم خلال العام المالى الحالى 18/2019؟ اعرف الإجابة تعليم أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تسعى الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك فى إطار تنفيذ الهدف الرابع بأجندة التنمية المستدامة 2030 والذى يتعلق بالتعليم الجيد.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ننشر أبرز جهود الدولة للنهوض بالتعليم وما حققته تنفيذا للهدف الرابع فى أجندة التنمية المستدامة 2030.

- أطلقت الدولة استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مايو 2018 لتحويل التعليم فى مصر تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى توفير التعليم للجميع دون أى تفرقة وتحسين نوعية التعليم.

- زيادة مخصصات التعليم فى العام المالى الحالى 18/2019، من إجمالى الموازنة بشكل غير مسبوق، لتصل إلى 115.7 مليار جنيه.

- إنشاء 549 مدرسة جديدة للتعليم الابتدائى والثانوى وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة.

- تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفنى والتدريب.

- تأسيس أكاديمية STA، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وهى أكاديمية فنية تقدم برنامج ثانوى مدته 3 سنوات يقدم تعليما فنيا متخصصا للصناعات الكهربائية الرئيسة وفقا للمعايير الدولية.

 


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