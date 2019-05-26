لو رجلك بتنمل.. الجلوس كثيرا والإصابة بالسكرى وعرق النسا أهم الأسباب

كتبت هند عادل

تعتمد القدمين على الشعور باللمس للانسحاب من الأسطح الساخنة وللتنقل بين التضاريس المتغيرة. لكن قد يفاجئك شعور "التنميل" وعدم القدرة على التحكم فى ساقيك نتيجة لعدم الاحساس بها كأنها فى وضع التخدير، قد يكون التنميل حالة مؤقتة أو نتيجة لحالة مزمنة ، مثل السكرى، وفقا لموقع "healthline"

أعراض تنميل القدمين

أهم أعراض التنميل فى القدم فقدان الإحساس بها مما يؤثر على الإحساس باللمس والتوازن لأنه لا يمكن الشعور بموقف القدم على الأرض.

اسباب تنميل القدم

الجسم عبارة عن شبكة معقدة من الأعصاب تنتقل من أطراف أصابع القدم إلى المخ وتعود مرة أخرى، إذا واجهت تلفًا أو انسدادًا أو إصابة أو ضغطًا للعصب الذي ينتقل إلى القدم ، فقد يؤدى ذلك إلى حدوث التنميل.

حالات طبية تسبب تنميل القدم





إدمان الكحول أو تعاطى الكحول المزمن

مرض السكري والاعتلال العصبي السكري

قضمة الصقيع

القرص الغضروفي

مرض لايم

التصلب المتعدد

مرض الشرايين الطرفية

أمراض الأوعية الدموية الطرفية

ألم عرق النسا

الحزام الناري

الآثار الجانبية للأدوية العلاج الكيميائي

اصابة الحبل الشوكي

التهاب الأوعية الدموية أو التهاب الأوعية الدموية

قد يحدث التنميل فى القدم بعد فترات طويلة من الجلوس، ويطلق على هذه الحالة "الذهاب إلى النوم" لأن الأعصاب التي تؤدي إلى القدم تكون مضغوطة أثناء الجلوس عندما تقف وتدفق فإن الدم يعود.