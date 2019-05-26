كيف يمكن لمريض الغدة الدرقية مواجهة ثبات الوزن؟ الدكتورة دعاء سهيل تجيب

تقرير خاص

يتعرض مريض الغدة الدرقية لمشكلة ثبات الوزن.. فهو يجد صعوبة بالغة للتخلص من وزنه الزائد.. كما أنه يكتسب المزيد من الدهون مع اتباعه نظام غذائي خاطئ..

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل، و صاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، واول من أسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح كيفية التغلب على مشكلة ثبات الوزن لمريض الغدة الدرقية، وتقدم مجموعة من النصائح له للتغلب على زيادة الوزن .

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن الله خلق ثلاثة أجهزة في جسم الإنسان مسئولة عن زيادة الحرق في الجسم هي " الغدة الدرقية والرحم والمرارة "، وإذا تضرر أحدهما تضرر الحرق في الجسم، فالغدة الدرقية تتواجد في عنق الرقبة، و تفرز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية في الجسم ، وفي حالة عدم قيامها بوظيفتها في إفراز هذا الهرمون ، يصاب الإنسان بزيادة الوزن ، نتيجة انخفاض معدل الحرق لديه.

وفي السياق ذاته أعلنت الدكتورة دعاء سهيل رفضها للأنظمة المعتادة التي يعطيها طبيب التغذية للمريض دون معرفة احتياجاته والحالة المرضية له، لأن من الممكن ألا يناسب هذا النظام مريض الغدة الدرقية.

كورس التخسيس الذي يتناسب مع مريض الغدة الدرقية





* كورس التخسيس المناسب لمريض الغدة الدرقية

وحول كورس التخسيس المناسب للغدة الدرقية، أفادت الدكتورة دعاء سهيل: إن مريض السمنة المتضرر من عملية الايض في الجسم " مريض الغدة الدرقية" يحتاج لكورس علاجي يحتوي على مجموعة من الحوارق، ولذلك فهو في حاجة لاستخدام عشب الراسبيري، وهذا العشب أيضا لا ينمو في مصر ولكن لدينا خلاصته، فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيري "توت"، وايضا هناك خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية فالجرسينيا هي خلاصة HCA، وهذا العشب يواجه هرمونات الجوع في الجسم ، حيث يعمل على تفتيت الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم ذات العمر الطويل، مع تقليل الشهية، و تنشيط عملية الايض والحرق في جسم المريض.

3 نصائح غذائية لمريض الغدة الدرقية





*نصائح لمريض الغدة الدرقية

وقدمت الدكتورة دعاء سهيل مجموعة من النصائح الغذائية لمريض الغدة الدرقية والتي تتمثل في التعرف على عادات هذا المريض ومواعيد تناوله للطعام، فإذا وجد أنه يتناول الطعام ليلا أنصحه بألا يفعل ذلك لأن الغدة الدرقية الطبيعية تفرز هرمون الحرق في ساعات النهار وليس في الليل ، لذلك فتنظيم مواعيد الطعام لهذا المريض شيء هام للغاية، مع تنظيم تناوله للجرعات الخاصة بكورس التخسيس الذي اقدمها له وفقاً للحالة الصحية الخاصة به.

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دكتورة دعاء سهيل





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