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كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى لكبار السن X 5 خطوات؟

الأحد، 26 مايو 2019 02:00 ص
كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى لكبار السن X 5 خطوات؟ بطاقة الرقم القومى ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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اتخذت الأحوال المدنية، مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والتسهيل على ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من خلال بطاقة الرقم القومى عبر الموقع الإلكترونى فى عدة خطوات يستعرضها "اليوم السابع".

 

1- الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية.

 

2-  الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى.

 

3  اختيار نوع البطاقة التى سيتم استخراجها "تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات".

 

4- كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكترونى، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان .

 

5- التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع الكترونيا أو أثناء الاستلام.

 

 


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