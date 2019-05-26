قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينين فى مداهمات بالضفة الغربية

كتب- هاشم الفخرانى

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأحد خمسة مواطنين في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة " صفا" الفلسطينية أنه في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الشّبان مهند محمد عبد الحميد أبو مارية (19 عاماً)، علاء صادم عادل الصليبي (28 عامًا) وياسر جهاد علي أبو دية (17 عامًا) بعد اقتحام منازلهم.

كما اندلعت مواجهات متفرقة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بينما أطلق جنود الاحتلال الرّصاص بشكل مباشر على مركبة يملكها المواطن إبراهيم خليل صبارنة، وهي متوقفة أمام منزله، ما حطّم زجاجها، وأحدث ثقوبا فيها.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الأسير المحرر مصعب ازغير من مدينة الخليل، والشاب فراس القواسمة، ومصادرة مركبته.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقلت قوّات الاحتلال الشاب محمد علي نعيم صلاح ، كما أصيب فجر الأحد مواطنون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في ضاحية شويكة في طولكرم شمال الضفة.