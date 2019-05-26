قمر رمضان يصل لحظة التربيع الأخير فى منظر بديع بقبة السماء لفجر غد

يصل قمر شهر رمضان المبارك لحظة التربيع الأخير اليوم الأحد 21 رمضان 1440 الموافق 26 مايو الجارى، ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وسوف يشرق قمر التربيع الأخير بعد منتصف الليل، وسيكون من أجمل المناظر رؤية القمر عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس مع خلفية السماء الزرقاء فى منظر بديع ويبقى مشاهدا إلى أن يغرب ظهر غدا الإثنين.

من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق والتربيع الأول مرورا بالبدر المكتمل ومن ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مره كل 29.5 يوم.

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضىء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد وهى فرصة مثالية للتصوير.