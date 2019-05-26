فيديو..إحباط تهريب 800 كيلو مواد كميائية تستخدم فى تصنيع المتفجرات والمخدرات

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو نجاح الأجهزة الأمنية فى إحباط جلب 800 كيلو جرام من مادة كميائية يشتبه فى كونها مادة "برمنجنات البوتاسيوم" التى تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم التهريب بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة على كافة المنافذ للحيلولة دون جلب المواد المحظور تداولها، والتى يمكن أن تستخدم بشكل ضار فى صناعة العقاقير المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع إعتزام شخصين (عامل، سائق – مقيمان بدمياط) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة بإسم العامل على السيارة نقل بمقطورة قيادة السائق - قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحرى .

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة فى حضور مندوب صاحب الشأن "كهربائى سيارات مقيم بدمياط" أسفرت أعمالها عن ضبط (16 جوال لمادة يشتبه فى كونها مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 800 كيلو جرام ) كانت مخفاة ضمن مشمول الرسالة والمحظور إستيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة ، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن أقر بواقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات محظور إستيرادها وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.