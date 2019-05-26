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عميد علوم عين شمس يتفقد امتحانات نهاية العام بالكلية ويحذر الطلاب من الغش

الأحد، 26 مايو 2019 10:18 ص
عميد علوم عين شمس يتفقد امتحانات نهاية العام بالكلية ويحذر الطلاب من الغش عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس خلال تفقد الامتحانات
كتب محمود راغب
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تفقد الدكتور أحمد إسماعيل عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس جولة، أعمال امتحانات نهاية العام بالكلية، برفقة الدكتور محمد خالد ابراهيم وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والدكتور أشرف عبد العاطى وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وانطلقت أعمال الامتحانات بالكلية 25 مايو وتنتهى 20 يونيو، وأطمأن عميد الكلية خلال جولته على جاهزية اللجان وتوافر كافة الاستعدادات الإضاءة وسيارات الإسعاف.

وشدد عميد الكلية على ضرورة تواجد أستاذ المادة، للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، مؤكدًا على التعامل بحزم مع حالات الغش وفقاً لما هو معمول به ومقرر من لوائح و قوانين.


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كليه العلوم

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