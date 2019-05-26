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عصبى ومش عارف يذاكر.. اعرفى إزاى تحتوى ابنك فى الامتحانات

الأحد، 26 مايو 2019 10:00 ص
عصبى ومش عارف يذاكر.. اعرفى إزاى تحتوى ابنك فى الامتحانات امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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"عصبية وتوتر وبكاء طول اليوم"، من العلامات التى تظهر على الأبناء أثناء فترة الامتحانات وذلك نتيجة الضغط العصبى والخوف الشديد من الامتحان، وهنا يجب أن يكون للأم دور كبير فى احتواء أبنائها وتخفيف التوتر وتشجيعهم على الامتحان دون خوف أو قلق.
 

ووفقًا لما ذكره موقع thesilverlining فإن هناك بعض النصائح لتساعدك على تخفيف حدة التوتر والخوف عند أبنائك فى فترة الامتحان وهى: 

 

 امتحانات

امتحانات

1: حاول أن توفرى لأبنك جو أسرى هادئ بعيدًا عن المشاحنات والخلافات حتى يستطيع أن يركز فى المذاكرة ويبعد عن التوتر والقلق.

2: شجعيه دائمًا وعززى ثقته بنفسه، وابتعدى دائمًا عن الصراخ والصوت العالى أو توبيخه بكلمات سلبية مثل "أنت فاشل" ذاكر شوية وبطل لعب، أنت مش هتنجح"، فهذه الكلمات تؤثر عليهم وتزيد من القلق والخوف.

الابناء
الابناء

3: اسمحى لابنك بوقت من الراحة خلال اليوم سواء عن طريق مشاهدة التليفزيون أو الخروج للنزهة حتى لا يمل أو يشعر بالضيق.

4: اهتمى بتقديم الأطعمة الصحية التى تحتوى على الخضراوات والفواكه وابتعدى عن الأطعمة الدسمة التى تسبب التخمة وتؤثر على صحة الأبناء.


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تربية الابناء

صحة وطب


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