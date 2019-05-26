عروض موسيقى وكورال بختام المقهى الثقافى بثقافة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بليالى رمضان فرع ثقافة اسوان، مساء السبت، حيث عقد بقصر ثقافة كوم أمبو محاضرة "تعزيز قيم التسامح فى المجتمع" ألقاها صلاح شاذلى دارت المحاضرة حول عدة محاور منها ضرورة بث روح التسامح والحب وقبول الآخر برغم الإختلافات الثقافية والفكرية والدينية.

وبقصر ثقافة أسوان أختتمت فاعليات المقهى الثقافى، حيث أختتمت فاعليات المقهى الثقافى ، بإقامة محاضرة بعنوان "الإسلام الفنون الجميلة" ألقاها عبد العزيز محمد.

كما أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء حسنى الاتلاتى و عبده الشنهورى و سمير طلب ، وفى الختام قدم عرض لفرقتى أسوان للموسيقى العربية و كورال أطفال قصر ثقافة اسوان بقيادة محمود مغازى و محمود عبد الراضى تغنتا بمجموعة من الأغانى الرمضانية والدينية.

جانب من الجلسات الحوارية



جانب من عروض الأطفال



عرض موسيقى



مدير عام فرع ثقافة أسوان