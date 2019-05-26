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طلاب الصف الأول الثانوى بالإسماعيلية يؤدون امتحان الرياضيات بـ"التابلت" بنسبة 99%

الأحد، 26 مايو 2019 02:41 م
طلاب الصف الأول الثانوى بالإسماعيلية يؤدون امتحان الرياضيات بـ"التابلت" بنسبة 99% امتحانات - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي بالإسماعيلية، امتحان مادة الرياضيات بالنظام الإليكترونى "التابلت"، دون شكاوى تذكر بنسبة 99%.
 
وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن جميع المدارس أدت الإمتحان بالتابلت، عدا بعض الحالات الفردية، لم يتمكنوا من الدخول على الموقع  إلي جانب وجود 6 مدارس تؤدى الامتحان ورقيا متذ البداية لاسباب تقينة.
 
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن 8012 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي فى 45 مدرسة على مستوى المحافظة فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2018/2019، وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة.
 
 

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