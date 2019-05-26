طلاب أولى ثانوى عن امتحان الرياضيات: "محتاج طالب فاهم"

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام فى الفترة الصباحية امتحان مادة الرياضيات ورقيا وإلكترونيا

وأكد الطلاب أن مستوى الأسئلة شديد ويحتاج إلى طالب فاهم للمنهج وليس حافظ للمعلومة، موضحين أن السيستم الإلكترونى لمنصة الامتحان عمل بشكل منتظم.

وقال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الأسئلة متنوعة ما بين الصعب والسهل بعضها يحتاج إلى تفكير وهناك جزئيات إجاباتها سهلة ولكن فى مجمل الأسئلة تتناسب مع مستوى الطالب فوق المتوسط.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.