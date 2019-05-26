ضمن مبادرة حياة كريمة.. قافلة طبية بسوهاج توقع الكشف على 650 مواطن بالمجان

سوهاج محمود مقبول

انهت اليوم إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج، أعمالها الطبية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بقرية نجع الدير دائرة مركز سوهاج فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ومن جانبها قالت الدكتورة لمياء مبارك منسق القوافل الطبية، أن القافلة عملت على مدار يومى السبت والأحد، بقرية نجع الدير بمركز سوهاج وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 650 حالة مرضية تم إحالة 7 منها للمستشفيات وزارة الصحة لإجراء العماليات اللازمة لها وتم إجراء 55 تحليل وتم توقيع الكشف المبكر لضغط والسكر لـ 62 حالة.

وأضافت لمياء أن القافلة شملت تخصصات "باطنه ،اطفال، جلدية ،مسالك بولية،عظام،جراحه، نسا وولادة ،اسنان بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل .

وأكدت أن تلك القافلة تأتى تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وبإشراف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، وحرصاً على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر فقرا .