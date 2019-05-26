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ضبط 6 من الإخوان وتنفيذ 207 قرارات إزالة فى حملة مكبرة بالفيوم

الأحد، 26 مايو 2019 12:46 م
ضبط 6 من الإخوان وتنفيذ 207 قرارات إزالة فى حملة مكبرة بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 قطع سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و6 عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى، وتحرير 514 حكمت فى مجال تنفيذ الأحكام، وفقا لبيان أمنى.

كما تمكنت الحملة التموينية، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 58 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وقضية اتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم فى قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، و57 قضية متنوعة فى مجال المرور على الأسواق، وتنفيذ 207 قرارات وحملة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.


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