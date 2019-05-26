ضبط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من، المتهم "عبدالعزيز.م.ا" 57 عاما عامل زراعى مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "ابوالنور.م.م" 38 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سيد.ا.د"20 عاما عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.