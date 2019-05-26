سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2024 قضية تموينية في حملات مكبرة لشرطة التموين

الأحد، 26 مايو 2019 01:55 م
ضبط 2024 قضية تموينية في حملات مكبرة لشرطة التموين لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات تموينية ورقابية مكبرة لاستهداف الأسواق ومراقبتها فى رمضان.

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (2024) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية ).


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شرطة التموين تحاصر الغشاشين فى رمضان وتضبط 5 أطنان سلع مجهولة المصدر

شرطة التموين تداهم الأسواق فى رمضان وتضبط 970 قضية خلال 24 ساعة

شرطة التموين تضبط 1123 قضية خلال 24 ساعة

شرطة التموين تضبط 1047 قضية تموينية مختلفة فى 24 ساعة

105 قضية حصيلة حملة لشرطة التموين بالجيزة

حملات تموينية

رقابة الاسواق

ضبط الاسعار

ملاحقة السلع الفاسدة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة