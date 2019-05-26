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ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية بحوزتهما 18 طربة حشيش

الأحد، 26 مايو 2019 11:59 ص
ضبط عنصرين إجراميين بالدقهلية بحوزتهما 18 طربة حشيش المتهمين والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 10 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و4 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار بالدقهلية.
 
أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية قيام شخصين "عاطل سبق إتهامه فى 8 قضايا "مخدرات، ضرب، تبديد" آخرهم قضية "سلاح نارى" ، وسائق" بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم أول المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، حيث تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى قيادة الثانى بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (18 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلوجرام، و4 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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