ضبط عامل قتل زميله فى السويس بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضي

قتل عامل بمحل مأكولات زميله فى السويس بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم معترفاً بجريمته.

تلقت أجهزة الأمن فى السويس بلاغاً بالعثور على جثة "عامل بمحل مأكولات - داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس" وبه جروح طعنية بجانبه الأيسر.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق بذات المحل - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وقرر بوجود مستحقات ماليه له لدى المجنى عليه وأن الأخير ماطله فى السداد ، وحين تقابل معه بمنزله ولدى مطالبته بسدادها رفض فحدثت بينهما مشادة قام على أثرها بطعنه بسكين وأودى بحياته ، وأرشد عن السلاح المستخدم.