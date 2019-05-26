صور.. ميلانيا ترامب وزوجة رئيس الوزراء اليابانى فى معرض للفنون الرقمية بطوكيو

كتب مصطفى عنبر

تجولت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، برفقة أكي آبي ، زوجة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي ، في معرض "فريق بلا حدود" في متحف موري للفنون الرقمية في طوكيو

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ، وصلاإلى اليابان أمس السبت في زيارة رسمية في مجملها تهدف لإبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو على الرغم من توترات تجارية وشيكة.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت قادة الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.



ميلانيا-و-أكى-تتجولا-في-متحف-موري-للفنون-الرقمية-في-طوكيو7



ميلانيا-و-أكى-تتجولا-في-متحف-موري-للفنون-الرقمية-في-طوكيو8



ميلانيا-و-أكى-تتجولا-في-متحف-موري-للفنون-الرقمية-في-طوكيو10