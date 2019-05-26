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صور.. مصدر: نقل "جاكت" منصة حقل بلطيم وتقليل زمن التركيب

الأحد، 26 مايو 2019 11:57 ص
صور.. مصدر: نقل "جاكت" منصة حقل بلطيم وتقليل زمن التركيب جاكت منصة حقل بلطيم
كتبت – مروة الغول
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قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن شركة بتروجيث انتهت من نقل جاكت منصة حقل بلطيم إلى موقع الحقل، لافتا إلى أنه يتم الآن تركيب المنصة، حيث تم تعديل أطوال حوامل المنصة ليتم تركيبها قطعة واحدة مما يقلل 4 أيام من زمن التركيب فى البحر.

 

نقل جاكت منصة حقل بلطيم (1)
 

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تعديل أطوال حوامل المنصة ليتم تركيبها قطعة واحدة سيوفر من تكلفة التركيب، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تركيب الجاكت اليوم .

 

نقل جاكت منصة حقل بلطيم (2)
 
وأشار المصدر، أنه بعد الانتهاء من عملية التركيب سيتم بدء تركيب تسهيلات الإنتاج على المنصة ودخول المشروع على الإنتاج، كما هو مخطط بما يحقق طفرة فى إنتاج مصر من الغاز الغنى بالمتكثفات التى تتيح التوسع فى إنتاج العديد من المنتجات مثل البوتاجاز والبروبان وغيرها.
 
نقل جاكت منصة حقل بلطيم (3)

 

يذكر أن منصة حقل بلطيم تم تصنيعها لصالح شركة بتروبل، كما أن أعمال التركيب ستكون على بعد 18 كم من ساحل البحر المتوسط وعلى عمق يصل لـ٢٥ مترا ويبلغ وزنها 5870 طنًا.

نقل جاكت منصة حقل بلطيم (4)


 
وفيما يتعلق بحقل بلطيم غرب، فسيتم ربطة على الإنتاج منتصف العام الجارى بطاقة إنتاجية ستصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال النصف الثانى من شهر يونيو المقبل، كما سيتم ربط الإنتاج على تسهيلات أبو ماضى بخط بحرى بقطر 26 بوصة وبطول 25 كيلو.
 
 
نقل جاكت منصة حقل بلطيم (5)
 
 
نقل جاكت منصة حقل بلطيم (6)

 


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