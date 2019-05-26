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صور.. كيف تحولت منطقة تل العقارب إلى روضة السيدة؟

الأحد، 26 مايو 2019 06:00 ص
صور.. كيف تحولت منطقة تل العقارب إلى روضة السيدة؟ روضة السيدة
كتب سيد الخلفاوى
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شهد حى السيدة زينب تحول منطقة تل العقارب من أخطر منطقة عشوائية مهددة للحياة إلى أفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية، بعد بناءه بشكل إسلامى يتناسب مع عراقة حى السيدة زينب. 
 
ويرصد اليوم السابع كيف تحول تل العقارب إلى روضة السيدة، حيث كانت المنطقة عبارة عن عشش مقامة أعلى تبة ترابية، مما يهدد حياة سكانها، فأزالت المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان التبة بعد إخلاء السكان وتوفير سكن بديل بشكل مؤقت، ودفع إيجار شهرى لهم لحين عودتهم للمشروع مرة أخرى. 
 
و تضمن المشروع إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 متر. 
 
 
 
تل العقارب سابقاً
تل العقارب سابقاً

روضة السيدة 2019
روضة السيدة 2019

روضة السيدة2019
روضة السيدة 2019
 

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روضة السيدة 1

السيدة زينب

تل العقارب


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