صور.. رئيس جامعة القاهرة للطلاب: هدوء الأعصاب أقوى معايير النجاح بالامتحان

وائل ربيعى

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طلاب الكليات المختلفة بالجامعة بالتركيز الشديد خاصة فى الدقائق الأولى من الامتحانات، موضحا أنه لا يصح كتابة حل الأسئلة مباشرة ولكن لابد من النظر للامتحان ووضع خريطة وتوزيع الوقت على الأسئلة فى الامتحان، قائلا: "بعض الطلاب يشتكون من طول الامتحانات ولكن إذ أجاب الطالب على الامتحان فى ضوء الوقت سيتعامل جيدا مع الموضوع".

وأضاف الخشت لـ"اليوم السابع": "إذ كان هناك سؤال يتطلب نصف ساعة إجابة لابد أن توزع الوقت على كل الأسئلة حسب الدرجات الموزعة على السؤال، ومسألة النوم مهمة للغاية ولابد ألا تسهرون طول الليل ستجدوا أنفسكم تعلمون كل الإجابات ولكنكم لا تقدرون على الكتابة لأنكم ببساطة استنفذتم طاقتكم فى السهر وهذا يؤثر على الأداء العقلى وسيكون عقلك مجهدا".

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مسألة الطعام مهمة للغاية ولابد من مراعاة نوعية الطعام التى تساعد على التركيز، قائلا: "هدوء الأعصاب والبعد عن مصادر التوتر مسألة مهمة للغاية، وتمثل أحد أهم وأقوى معايير النجاح فى الامتحانات".