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صور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز إدفو بأسوان

الأحد، 26 مايو 2019 09:17 م
صور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز إدفو بأسوان حفل تكريم حفظخ القرأن
أسوان - صلاح المسن
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أقيم مساء اليوم الأحد، بمركز ادفو شمال محافظة أسوان، حفل لتكريم حفظه القرآن الكريم .
 
وشمل حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بإدفو، فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وتم تكريم حفظة كتاب الله من جميع الأعمار، كما أعقب ذلك تكريم بعض القيادات التنفيذية والشخصيات العامة والمؤسسات التى اثرت الحياة المدنية والمجتمعية العام الماضى على مستوى مركز إدفو.
 
حفل تكريم حفظه القرأن (1)
حفل تكريم حفظه القرأن 

حفل تكريم حفظخ القرأن (2)
حفل تكريم حفظه القرأن

حفل تكريم حفظخ القرأن (3)
حفل تكريم حفظه القرأن 

حفل تكريم حفظخ القرأن (4)
حفل تكريم حفظه القرأن

حفل تكريم حفظخ القرأن (5)
حفل تكريم حفظه القرأن 
حفل تكريم حفظخ القرأن (6)
حفل تكريم حفظه القرأن 

حفل تكريم حفظخ القرأن (7)
حفل تكريم حفظه القرأن 
 

 


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