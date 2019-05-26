صور.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز إدفو بأسوان

أقيم مساء اليوم الأحد، بمركز ادفو شمال محافظة أسوان، حفل لتكريم حفظه القرآن الكريم .

وشمل حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بإدفو، فقرة ابتهالات ومدائح دينية، وتم تكريم حفظة كتاب الله من جميع الأعمار، كما أعقب ذلك تكريم بعض القيادات التنفيذية والشخصيات العامة والمؤسسات التى اثرت الحياة المدنية والمجتمعية العام الماضى على مستوى مركز إدفو.