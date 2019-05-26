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صور.. "تضامن الأقصر" تنظم مسرح شارع بميدان أبو الحجاج للتوعية بتنظيم الأسرة

الأحد، 26 مايو 2019 09:13 م
صور.. "تضامن الأقصر" تنظم مسرح شارع بميدان أبو الحجاج للتوعية بتنظيم الأسرة مسرح شارع بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أقيم بساحة ميدان سيدى ابوالحجاج الاقصرى بمدينة الأقصر، مسرح شارع وذلك لتفنيد أهم المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
 
حضر الفعاليات كل من محمود فاروق محمود  وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، والدكتورة ديزيرية لبيب  مدير مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية "، وأحمد يونس منسق المشروع بالوزارة، ومحمد حسين بغدادى  منسق المحافظة بمشروع 2 كفاية، وبحضور فريق عمل المشروع بمحافظة الأقصر.
 
ومن الجدير بالذكر أن الإحتفالية تأتى ضمن خطة وزارة التضامن الإجتماعي في تتفيذ العرض المسرحى لمسرح الشارع فى عشرة محافظات وهى المحافظات المنفذ بها مشروع 2 كفاية، وفى سياق متصل سوف يقام مسرح الشارع مرة آخري بمدينة أرمنت أمام مجلس مدينة أرمنت، وسيتضمن العرض فقرة تنورة لجذب الجمهور، ثم يتبع ذلك فقرات تمثيلية فى اطار كوميدى عن التوعية باهمية تنظيم الاسرة.
 
تضامن الأقصر تنم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب (1)
تضامن الأقصر تنظم مسرح شارع فى ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب

تضامن الأقصر تنم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب (2)
تضامن الأقصر تنظم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب 

تضامن الأقصر تنم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب (3)
تضامن الأقصر تنظم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب

تضامن الأقصر تنم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب (4)
تضامن الأقصر تنظم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب 

تضامن الأقصر تنم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب (5)
تضامن الأقصر تنظم مسرح شارع في ميدان أبو الحجاج للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة كثرة الإنجاب 

 


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