صور ..الانتهاء من مشروع الصرف بقرية الضهرية بالبحيرة بتكلفة 12 مليون جنيه

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية كنيسة الضهرية بمركز ايتاى البارود بتكلفة 12 مليون جنيه وذلك لخدمة أكثر من 6 ألاف نسمة بالقرية .

وأضاف أن المشروع الجديد يتكون من محطة رفع بها 3 طلمبات وشبكات انحدار بطول 6.5 كيلو متر وخط طرد بطول 1.3 كيلو متر، ويهدف إلى الارتقاء بخدمات الصرف الصحى و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة دعم جهود مديرية الصحة بمبلغ 200 ألف جنيه لتنفيذ خطة مكافحة الباعوض والحشرات الطائرة وتكثيف أعمال الرش والمكافحة بمراكز المحافظة .

ووجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون مع فرق المكافحة في أعمال ردم المستنقعات وتجمعات المياه بدائرة المراكز والمدن والمعاونة بالسيارات والأفراد والعمالة اللازمة .

كما وجه بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الأعمال التى تم تنفيذها لمواجهة انتشار تلك الأمراض التي تسببها خاصة بالمناطق الريفية .

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