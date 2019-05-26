صور ... استجابه لـ "اليوم السابع" تغطية كابلات الضغط العالى فى الغربيه

الغربيه - محمد طارق

فى استجابه سريعه لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "أضبط مخالفه .. كابلات الضغط العالى تهدد حياة أهالى الغربيه" بخصوص الخطر الذى يواجه أهالى مدينة زفتى بسبب ترك أجزاء من الكابلات الكهربائيه الأرضيه بعد تركيبها وسط الطريق دون تغطيتها .

كلف أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربيه ، إدارة كهرباء زفتى بسرعة تغطية الكابلات الأرضيه والتى تم تركيبها بطريق نهر النيل المؤدى إلى قرى وجه قبلى المركز ، وذلك حفاظا على حياة المواطنين .

وأوضح رئيس المدينة إن شركة الكهرباء تقوم بإعادة توصيل كابلات الضغط العالى، والتى تضرر منها الآلاف من جميع المناطق وتغييرها بكابلات أرضيه لاكتمال البنيه التحتية لإعادة وتنفيذ عملية الرصف للشوارع .