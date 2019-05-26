سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إسبانيا تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص داخل محرك سيارة

الأحد، 26 مايو 2019 11:22 ص
صور.. إسبانيا تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص داخل محرك سيارة أحد المتسللين داخل محرك السيارة
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أوقفت السلطات الإسبانية 4 سيارات قرب ميناء مليلة، بينما كانت تحاول تهريب عدد من الأشخاص إلى داخل البلاد بطريقة غريبة.

 

وبحسب الصور التى نشرتها قوات الدفاع المدنى الإسبانى، فأن المتسللين كانوا مختبئين داخل محرك السيارة، الأمر الذى أدى إلى تعرضهم لمخاطر مختلفة مثل الاختناق والغثيان وآلام المفاصل.

 

ووفقا للسلطات الإسبانية، فقد تم إيقاف 4 أشخاص من الأفارقة، ومن بينهم فتاة فى الخامسة عشر من عمرها، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمهم للمحاكمة.

أحد المتسللين داخل محرك السيارة
أحد المتسللين داخل محرك السيارة
أحد المتسللين
أحد المتسللين
متسلل داخل محرك السيارة
متسلل داخل محرك السيارة

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الشرطة الإسبانية تضبط 52 مهاجرا خلال محاولتهم تسلق سياج مدينة "مليلية"

اسبانيا : مقتل 13 مهاجرا افريقياً وإنقاذ 80 آخرين قبالة ساحل مليلية

ريال مدريد يواجه مليلية فى الاختبار الأول لسولارى بكأس إسبانيا

وفاة مهاجر أثناء محاولة المئات اقتحام جيب مليلية الخاضع لسيطرة إسبانيا

اسبانيا

ميناء مليلة

قوات الدفاع المدنى الإسبانى

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

انتهت الرحلة.. ماذا قدم ريبيرى وروبن مع البايرن فى 10 سنوات؟ "إنفوجراف"

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

سوبر كورة.. نهضة بركان يطلب فراخ جريل وكباب على وجبة السحور بفندق الإقامة

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

إجابات الأسئلة السبعة حول بروتوكول تنظيم عرض المحتوى الإعلامى لماسبيرو.. لماذا يحتاج لتدخل عاجل؟.. ماذا خسر جراء عرض محتواه الإعلامى عبر منصات التواصل الاجتماعى؟.. هل "المتحدة للخدمات" قادرة على تصحيح بوصلته؟

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

بعد 6 أشهر من إعلان دواء يعالج السرطان.. هل كان أملًا كاذبًا؟.. مجلة New England الطبية البريطانية: العقار لا يشفى من الورم الخبيث كليا.. ومفوض الهيئة الأمريكية يرد: الدواء يعد طفرة فى علاج الأورام الخبيثة

الرجوع الى أعلى الصفحة