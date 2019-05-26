صور.. إسبانيا تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص داخل محرك سيارة

وكالات الأنباء

أوقفت السلطات الإسبانية 4 سيارات قرب ميناء مليلة، بينما كانت تحاول تهريب عدد من الأشخاص إلى داخل البلاد بطريقة غريبة.

وبحسب الصور التى نشرتها قوات الدفاع المدنى الإسبانى، فأن المتسللين كانوا مختبئين داخل محرك السيارة، الأمر الذى أدى إلى تعرضهم لمخاطر مختلفة مثل الاختناق والغثيان وآلام المفاصل.

ووفقا للسلطات الإسبانية، فقد تم إيقاف 4 أشخاص من الأفارقة، ومن بينهم فتاة فى الخامسة عشر من عمرها، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمهم للمحاكمة.



أحد المتسللين داخل محرك السيارة



أحد المتسللين